Drame dans le Puy-de-Dôme : que sait-on du forcené ?

Il n'y avait pas eu d'épisode de violence conjugale dans le couple, selon le procureur. Mais quand on remonte un petit peu son parcours, on n'apprend qu'il était en conflit avec son ancienne compagne pour un problème de garde d'enfant. Frédérik L. était connu pour des problèmes de pension alimentaire non payée et pour des menaces de mort envers elle quand ils habitaient dans le sud de la France. Installé à Ambert depuis quatre ans, il a noué assez peu de liens avec ses voisins. Tous parlent d'un homme assez discret. Selon sa compagne, il avait une tendance complotiste. Les gendarmes qui sont en train de réaliser les premiers témoignages, ils évoquent une dépendance à l'alcool. Le procureur, lui, parle d'un individu catholique extrêmement pratiquant, convaincu que la fin du monde était proche. L'homme faisait régulièrement des stages survie et il savait tirer. Il a d'ailleurs fait un bref passage par l'armée. Il est donc entraîné et surarmé, car il était équipé d'un gilet pare-balles et de plusieurs couteaux à sa ceinture, preuve de sa détermination.