Drame dans les Vosges : le conducteur en détention provisoire

Les rues de Sorcy-Saint-Martin (Meuse) sont désertes. Tous les événements ont été annulés, les drapeaux sont en berne depuis la mort de Loïc Martin, qui aurait eu dix-huit ans, ce mercredi 30 août. Sur les réseaux sociaux, les hommages se multiplient, mais seul le maire, Franck Martin, a accepté de nous parler de celui qui était aussi son petit cousin. Les trois occupants du véhicule, qui a fauché Loïc et blessé huit autres jeunes ont été entendus par le juge d’instruction à Épinal toute la journée. Ce mardi soir, le conducteur âgé de 25 ans et ses deux passagers ont été placés en détention provisoire, après leur mis en examen pour assassinat sur Loïc et tentative d’assassinat sur les autres victimes. Maître David Collot, avocat du conducteur, confie que son client n’arrive pas encore à s’expliquer sur les circonstances précises et exactes de l’accident, mais qu'il est profondément dévasté par les conséquences qui en résultent pour l'ensemble des victimes. L’enquête devra déterminer ce qu’il s’est passé dans la discothèque avant le drame. Les patrons de la discothèque ont décidé de reverser aux familles des victimes, la recette de la soirée de samedi et de fermer leur établissement le week-end prochain. TF1 | Reportage V. Dietsch, V. Ruck