Drame de Calais : l'hommage des habitants

Ils se sont réunis autour des noms des migrants décédés dans la Manche ces 20 dernières années. Plus de 300 selon les associations humanitaires. Un peu plus tôt dans la journée, nous avons rencontré Charles Devos. Il fait partie des sauveteurs qui ont aidé à récupérer les corps. L’opération a duré neuf heures. Avec son équipe, ils ont remonté six personnes. En plus de 40 ans de sauvetage en mer, ce bénévole n’a jamais vu ça. Les sauveteurs comme les pêcheurs sont choqués, mais pas vraiment surpris par le drame, tant la situation s’est dégradée. Au retour de la pêche à Boulogne-sur-Mer, ce bateau remorque une embarcation pneumatique vide croisée par hasard. C’est la troisième ramenée au port rien que ce jeudi. Tous les pêcheurs nous l’ont dit, les migrants sont de plus en plus nombreux à prendre la mer, 47 000 tentatives ont été enregistrées cette année 2021. T F1 | Reportage M. Guiheux, E. Fourny