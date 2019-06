Enfants fauchés à Lorient : la passagère s'est rendue

La cavale de Gaëlle, la passagère du véhicule ayant percuté deux enfants à Lorient, s'est arrêtée le 12 juin 2019. Après s'être rendue aux autorités, elle nie toute implication dans l'homicide et déclare ne pas avoir été à bord de la voiture qui a fauché les deux enfants. Voyant son nom étalé partout, la jeune femme se serait cachée dans une forêt pendant trois jours. Une version des faits qui ne convainc pas la justice. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.