Drame de Millas : les familles des victimes sont prises en charge

Les proches s'étaient sentis abandonnés à leur sort après l'accident de Millas. Douze jours après la collision qui avait fait six morts, l'État tente d'améliorer l'accompagnement des familles de victimes. Le préfet des Pyrénées-Orientales les a reçu ce mardi 26 décembre 2017. Certaines d'entre elles se sont constituées partie civile.