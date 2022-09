Drame de Millas : le témoignage d'une rescapée

Ce sont des images qu’elle aimerait effacer de sa mémoire. Oublier à jamais ce funeste 14 décembre 2017 à bord du car scolaire qui la ramenait de son collège avec 21 autres enfants et adolescents. Océane Quinet avait 12 ans et rentrait ce jour-là avec Allan, son ami le plus cher. Coincé sur le passage à niveau, le car était percuté de plein fouet par un train lancé à 80 km/h. Six enfants meurent sur le coup. Océane, elle, a été éjectée de l’autobus. L’adolescente a souffert d’un grave traumatisme crânien. Elle a été emmenée en urgence en hélicoptère à l’hôpital. À son réveil, Océane a appris qu’Allan n’a pas survécu. Dans quelques jours, la jeune fille témoignera au procès. Elle parlera du choc, de ses séquelles physiques et psychologiques, mais aussi de son ami mort à seulement 12 ans. Les familles des six enfants décédés attendent désormais des réponses. La conductrice du car, elle, jure, aujourd’hui encore qu’elle n’a commis aucune faute et que le passage à niveau était défectueux. TF1 | Reportage G. Brenier, F. Moncelle, E. Berra