Drame de Millas : un somnifère relance l'enquête

Un nouvel élément, susceptible de faire avancer l'enquête, a été découvert concernant l'accident de 2017 à Millas. La conductrice du bus scolaire prenait depuis sept ans de l'Imovane, un puissant somnifère incompatible avec la conduite et qui ne doit pas être pris à long terme. Les familles des victimes demandent à la justice d'interroger le médecin qui a prescrit le traitement à la conductrice.