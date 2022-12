Drame d'Ischia : le point sur la situation

Les recherches se poursuivent, mais toujours péniblement, a affirmé Louise Malnoy. Les pompiers se sont confiés à notre envoyée spéciale que malgré le beau temps ce dimanche, les difficultés sont toujours les mêmes face à la quantité de boue qui a été déplacée et l'instabilité des terrains. Alors, ils avancent petit à petit. Mais ils ne s'arrêteront pas quitte à continuer cette nuit tant qu'ils n'auront pas retrouvé toutes les personnes portées disparues. Pour le moment, cinq corps ont été extraits de la boue, dont celui d'une mère et de son nouveau-né. C'est une nouvelle qui serre le cœur des habitants de Casamicciola, petite commune dans laquelle tout le monde connaît des personnes qui manquent à l'appel. Et cela est d'autant plus dur à vivre pour cette commune qui a été déjà frappée en 2017 par un tremblement de terre, et en 2009 déjà par une coulée de boue mortelle. Au-delà de l'émotion, on sent auprès des habitants ici une grande lassitude face à la répétition de ces catastrophes naturelles, a conclu notre journaliste. TF1 | Duplex L. Malnoy