Drame d’Ischia : les premiers corps retrouvés

Il y a urgence dans la recherche des disparus. Plus de 24 heures se sont écoulées après l'énorme glissement de terrain qui a provoqué une coulée de boue si puissante, qu'elle a englouti plusieurs quartiers de Casamicciola. Des habitants sont encore pris au piège dans leur maison. Deux femmes viennent d'être extraites de leur domicile. Un peu plus bas dans un hôtel, nous retrouvons des habitantes encore sous le choc qui se serrent les unes contre les autres. Elles racontent ce terrible moment quand la marée de boue a pénétré brusquement dans leur maison. Dans la soirée de ce dimanche 27 novembre, on est toujours sans nouvelles d'une dizaine de personnes. Pour les secouristes arrivés en renfort, les recherches sont difficiles, car beaucoup de rues sont encore obstruées par des rochers, des débris, des véhicules emportés, projetés, pliés. Un peu plus loin, une commerçante nous montre son magasin de voitures et de scooter avec un mètre de boue à l'intérieur. En bord de mer, là aussi, de nombreuses carcasses de voitures ensevelies s'entassent, alors que des plongeurs recherchent le corps d'éventuelles victimes. TF1 | Reportage L. Boudoul, L. Malnoy