Drame en Afrique du Sud : piégés par les flammes d'un immeuble

Des cris de désespoir résonnent en plein cœur de Johannesburg. Dans ce brasier, des dizaines de personnes sont prises au piège. Le feu ne sera éteint que dans la matinée. Sur les trottoirs autour de l’immeuble, les corps s’entassent. Omar Arfart, rescapé, espère encore retrouvé sa petite sœur. "Je ne sais pas si elle est vivante ou morte. La chambre, dans laquelle elle était, a brûlé et la porte a été verrouillée", confie-t-il. On ne connaît pas encore la cause de l’incendie dans cet immeuble occupé illégalement comme tant d’autres, dont l’ancien quartier d’affaires de Johannesburg aujourd’hui délabré. "Certains de ces immeubles sont dans les mains de cartel qui font payer des loyers", rapporte un membre du conseil exécutif pour l’habitat Johannesburg. Ces marchands de sommeil prospèrent dans cette ville industrielle qui attire chaque année des millions de migrants. TF1 | Reportage E. Lefebvre, C. Ingold