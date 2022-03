Drame en Belgique lors d'un carnaval : qui sont les deux occupants de la voiture ?

À La Louvière, les marques de soutiens s'accumulent. Des fleurs, des bougies, des mots, ... Les habitants de la région rendent hommage aux victimes de ce drame et ils sont encore très choqués. La catastrophe s'est produite dans une rue de cette localité belge. Dimanche, à 5h du matin, au début du carnaval, une voiture roulant à vive allure a renversé des dizaines de personnes. Dans cette tragédie, Aymeric a perdu un ami proche. Selon cette personne rencontrée par nos journalistes, son ami était heureux de pouvoir mettre son costume pour la première fois. Mais au final, il n'a fait le gille que pendant une heure, avant d'être chopé par une voiture. Chose qu'Aymeric juge inadmissible, incompréhensible. Dans la voiture se trouvaient deux cousins d'une trentaine d'années, inconnus des services de police, des amateurs de vitesse. L'un d'eux a perdu son permis de conduire en 2017. Selon les informations, le conducteur avait un faible taux d'alcool dans le sang. La question d'un acte volontaire se pose. En effet, Christian Henry, procureur du roi de Mons, se demande pourquoi ces individus ont poursuivi leur course pendant plus de 700 mètres, entraînant avec eux des personnes sur le capot. Des analyses du véhicule sont en cours. Les deux suspects seront entendus par un juge d'instruction dans la soirée. T F1 | Reportage V. Lamhaut, T. Chartier.