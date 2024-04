Drogue, armes, téléphones : les prisons sont-elles des passoires ?

Un détenu filme une importante quantité de cannabis à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Couteau, téléphone, drogue se retrouvent à l'intérieur de la plus grande prison d'Europe, l'une des plus sécurisées. Une équipe de TF1 a rencontré d'anciens détenus, des surveillants et des directeurs de prison avec une question : comment ces objets ont-ils pu franchir les murs des prisons ? Six mois d'attente pour pouvoir filmer dans une prison. À l'intérieur, notre matériel est vérifié. Il est impossible d'introduire le moindre objet métallique, sécurité maximale, porte après porte. Nous sommes à Écrouvres, dans l'Est de la France, avec 268 détenus, uniquement des hommes. Ils sont condamnés pour vol, violence ou trafic. Chaque jour, deux cellules sont contrôlées aléatoirement et sans prévenir. Le détenu est entièrement déshabillé pour une fouille corporelle dans un autre local. Cannabis, téléphone portable... C'est que ces surveillants saisissent le plus. En cas de découverte, le détenu peut être placé en quartier disciplinaire ou voire sa peine alourdie. En 2023, environ 21 000 saisies de stupéfiants ont été réalisées. Alors, quelles sont leurs méthodes ? À l'extérieur de la prison, nous constatons ces ficelles attachées aux barreaux. Ce sont des yo-yo, utilisés pour faire passer des objets interdits entre les cellules, et cela peut même aller jusqu'à la livraison juste derrière les fenêtres, grâce à des dronistes. Ils font leur publicité sur les réseaux sociaux, jusqu'à 600 euros le paquet de 350 g livré. La corruption est un fléau qui secoue l'une des prisons les plus connues de France. Un surveillant gagne entre 1900 et 2700 euros net par mois. La corruption est passible de deux ans de prison. Mais le premier point d'entrée des produits illégaux, ce sont les parloirs. Les sacs des visiteurs sont contrôlés, mais les personnes ne sont pas fouillées. C'est interdit. La sécurité des prisons passe par tous ces investissements, 136 millions d'euros de budget en 2022. TF1| Reportage M. Bajac, Q. Danjou