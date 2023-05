Drogue au volant : faut-il durcir les sanctions ?

À Nîmes, mercredi après-midi, comme ailleurs, les dépistages de stupéfiants se multiplient actuellement sur notre route. Combien d'accidents ? La conduite sous l'emprise de stupéfiants est responsable d'un accident mortel sur trois la nuit durant le week-end. En 2021, 605 automobilistes sont morts à cause de la drogue. Avoir consommé du cannabis avant de prendre le volant multiplie de 1,65 le risque d'un accident mortel. "Ça impacte les réflexes, ça impacte le jugement, ça impacte bien sûr la vue, et donc bien évidemment ça impacte la capacité de conduire puisque conduire, c'est analyser l'environnement en permanence et prendre une décision toutes les cinq secondes", prévient Anne Lavaud, déléguée générale de l'Association prévention routière. Quels contrôles ? En France, 850 000 personnes consomment quotidiennement du cannabis. Pour lutter contre ce fléau, les contrôles s'intensifient. En 2021, 776 829 ont été effectués, en hausse de 71 % par rapport à 2020. Quelles sanctions ? Conduire un véhicule après usage de stupéfiants est en théorie punie lourdement : 4 500 euros d'amende, 2 ans de prison, voire une suspension du permis ou une confiscation du véhicule. En cas de contrôle positif, lorsque vous avez causé un accident, vous êtes responsable à 100 %. TF1 | Reportage H. Dreyfus, A. Cazabonne