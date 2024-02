Drogue : des audiences pour responsabiliser les usagers

Convoqués au tribunal... Ils sont consommateurs de cannabis ou de cocaïne et se retrouvent dans une salle d'audience face à magistrat, pour une séance de responsabilisation. Une fois par mois, une cinquantaine de consommateurs, ayant été interpellés et verbalisés, sont mis face aux conséquences de leurs achats. Pour les sensibiliser à la violence des réseaux qu'ils alimentent, le parquet diffuse notamment des extraits du journal de TF1. Dans l'assistance, beaucoup n'ont jamais vraiment pris conscience de leur rôle dans le violent commerce de la drogue. "La vidéo qu'ils nous ont montrée, ça fait vraiment réfléchir. J'ai pris conscience que s'il n'y a plus de consommateurs, il n'y a plus de vendeurs", confie un consommateur. Cette forme de justice inédite n'existe pour l'instant qu'à Marseille, où les règlements de comptes ont fait 49 morts en 2023. Les consommateurs sont aussi sensibilisés aux risques de la drogue sur leur santé. Une association leur propose de l'aide pour les sortir de la dépendance. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Géli, F. Miara