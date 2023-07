Drogue : en immersion avec les plongeurs des douanes

C’est un dispositif exceptionnel, indispensable dans la lutte contre le trafic de drogue. L’hélicoptère des douanes survole les côtes de la mer du Nord et la façade atlantique pour repérer les navires suspects en relation permanente avec les bateaux des douanes. Actuellement, ils s’intéressent à ce bateau bleu haquet sur le port de Cherbourg (Manche). Sous la coque de ce navire, les caches sont nombreuses, souvent utilisées par les trafiquants pour y loger des stupéfiants. Les douaniers veulent vérifier. Au moindre doute, ils plongent. Reliés les uns les autres avec une ligne de vie, les plongeurs vont inspecter les moindres recoins. Hélice ou grille de ventilation, rien ne leur échappe malgré une visibilité restreinte de moins d’un mètre. Le bruit, le bâtiment de plusieurs milliers de tonnes au-dessus de leur tête rendent la mission encore plus angoissante. Il leur faut un peu plus de quinze minutes sous l’eau pour tout contrôler. Il n’y a rien à signaler sur ce navire, mais cette plongée leur offre une expérience supplémentaire. TF1 | Reportage C. Abel, J. Berville