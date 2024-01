Drogue et alcool : quels contrôles pour les chauffeurs de car ?

Une chute de cinq mètres de haut et des questions, comment le chauffeur du bus a-t-il pu prendre le volant après avoir consommé de la drogue ? Depuis 2015, tous les autocars doivent être équipés d'un éthylotest anti-démarrage. Si un conducteur a bu de l'alcool, il ne peut normalement pas démarrer son véhicule. Mais face à la drogue, que faire ? Il y a quelques années, le gérant de l'entreprise Autocars, dans les Alpes-Maritimes a été confronté à un salarié qu'il suspectait de se droguer. Pour effectuer eux-mêmes un dépistage de stupéfiants, les employeurs doivent le mentionner dans le règlement intérieur ou dans le contrat de travail. C'est une possibilité méconnue de nombreux employeurs, mais pas de l'agglomération de Cannes. Dans la commune, les 350 chauffeurs de bus sont testés deux fois par an, de manière inopinée, par prélèvement salivaire. Au contraire des tests d'alcoolémie, ces dépistages de stupéfiants ne sont pas aujourd'hui obligatoires. Chaque entreprise est libre de les réaliser ou non. TF1 | Reportage P. Gallaccio, L. Cloix, P. Roubaud