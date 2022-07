Drogue : le trafic passe aussi par les petits ports

Certains douaniers sont spécialement formés à la plongée pour inspecter les coques des navires. Cette fois-ci, leur cible est un cargo venu de l'Angleterre. Ils le suivent depuis des jours et trouvent son itinéraire suspect, notamment une pause inexpliquée de plusieurs heures en mer. Les recherches sur le navire n'ont en tout cas rien donné. Mais à six mètres de profondeur, un travail beaucoup plus complexe les attend. Ils doivent scruter dans les eaux troubles chacun des 120 mètres de coques. Lorient n'est pas une plaque tournante du trafic de drogue. Pourtant, la vigilance est maximale. En juin, un autre port sans histoire a connu sa première saisie de grande ampleur. Il s'agit de La Rochelle avec 124 kilos de cocaïne retrouvés sous un navire. D'habitude, ces prises d'envergure sont réalisées dans les grands ports comme Dunkerque ou Marseille. Mais étant donné que ces lieux sont de plus en plus surveillés, les dealers empruntent donc de nouvelles routes plus discrètes. Les douaniers connaissent par cœur les méthodes des trafiquants. Ils inspectent jusqu'à quinze navires par jour. Leur premier objectif : éviter que Lorient et d'autres petits ports ne se transforment en nouvelle autoroute de la drogue. TF1 | Reportage J. Cressens, S. Fortin