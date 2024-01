Drogue : le Vaucluse, une nouvelle plaque tournante du trafic

Postés au bord de l'autoroute A7, les gendarmes de l’escadron départemental de la sécurité routière du Vaucluse, viennent d’identifier un véhicule suspect. Ils l'escortent à moto et en voiture rapide d’intervention. Ils sont à la recherche d’un éventuel transport de drogue. La camionnette vient d'Espagne. Sur le point de contrôle à la sortie d’un péage, les gendarmes décident d'opérer une fouille, à l'aide d’un chien renifleur de stupéfiant. Ce jour-là, plus de 20 gendarmes sont mobilisés sur l’opération anti délinquance. Tout est fouillé : la moindre sacoche, les coffrets, le moindre manteau. Plusieurs fois par mois, ils occupent et surveillent l’accès routier, à la recherche d’un trafic de drogue. Situé aux confins entre l'Espagne, l'Italie et le nord de l’Europe, le département du Vaucluse est un point de passage central pour les trafiquants. En juin 2023, la section de recherche de Marseille “PACA”, a intercepté deux tonnes de cannabis dans le poids lourd que nous apercevions à l'image. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage P. Lefrançois, S. Fargeot, P. Fontalba