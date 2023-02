Drogue : les jeunes femmes nouvelles armes des trafiquants

Le soleil à peine couché sur Marseille, une nouvelle nuit de deal débute dans cette cité des quartiers nord. Réchauffés par un feu de palettes, les guetteurs sont à leur poste, prêts à crier si la police arrive. Une dizaine d'hommes, et parmi eux, Laura, une adolescente de 14 ans. Depuis six mois, elle ne va plus au collège et travaille de jour comme de nuit, avec une seule motivation : l'argent. "La journée 450, et la night 250. Grosso modo, je gagne entre 6 000 euros et 8 000 euros par mois", indique-t-elle. Laura a été recrutée par une amie, elle aussi dealeuse. Elle dit agir de son plein gré et assure ne faire l'objet d'aucune violence de la part de ses employeurs. C'est elle qui est chargée, le soir du tournage, de vendre la drogue aux clients. Ils viennent à bord de leur voiture comme dans un fast-food. Une fois la commande prise, elle va chercher la marchandise dans une cachette. Les petits tubes dans sa main représentent 10 euros de résine de cannabis. Cette nuit-là, elle va travailler de 20h à 10h le lendemain matin, 14h dans le froid et dans un quartier dangereux, gangréné par la drogue et les règlements de comptes. Alors que nous sommes en train de l'interroger, les guetteurs donnent l'alerte. "Arah !", un message codé pour prévenir de l'arrivée de la police, qui cette fois-là, ne s'arrête pas. TF1 | Reportage J. Cressens, A. Mersi Bakchich, C. Moutot