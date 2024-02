Drogue : les nouveaux intérimaires du trafic

Lorsque nous arrivons dans le quartier des Dervallières, connu pour abriter un des plus gros points de deal de Nantes, nous croisons tout de suite deux guetteurs chargés de repérer les voitures de police. Mais les deux jeunes hommes ne sont pas du quartier. Ils vivent en région parisienne et sont arrivés deux jours plus tôt. Notre présence et nos questions ne sont pas les bienvenues, mais un autre guetteur qui vit dans le quartier nous confirme qu'il voit régulièrement les travailleurs occasionnels, venus d'autres villes. Le cri d’alerte d’un autre guetteur met fin à la discussion. Mais nous avons la confirmation que le réseau nantais fait appel à des intérimaires du deal, pour faire tourner un point de vente. La méthode de recrutement, qui reprend les codes classiques du marché du travail, semble se développer partout en France avec des trafiquants qui utilisent les réseaux sociaux comme une agence de recrutement, pour y publier leurs offres d’emploi. Une offre a été postée par un réseau à Vignonet. L'orthographe laisse à désirer, mais la mission proposée est on ne peut plus claire, 300 euros par jour pour un vendeur et 200 pour un guetteur. Elle précise même les qualités requises pour chaque poste. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Bourdarias, B. Guenais, P. Lormant