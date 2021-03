Moufide Bouchibi, le baron de la drogue français arrêté à Dubaï

Pour les policiers anti-drogue, l'arrestation de Moufide Bouchibi est une prise de guerre. Il faut dire qu'à leurs yeux, il était l'un des barons du trafic de cannabis en France, peut-être même son roi, jusqu'ici indétrônable. Dans le milieu, on le surnommait Mouf ou Poto. Cet ancien gamin de l'Essonne pèserait aujourd'hui cent millions d'euros grâce aux stupéfiants. Il était un fantôme depuis une dizaine d'années. Il demeurait introuvable malgré un mandat d'arrêt international. Moufide Bouchibi se cachait en fait à Dubaï, paradis du luxe et désormais refuge de nombreux malfaiteurs français. Il y avait discrètement fait sa vie comme un banal touriste, même s'il roulait en Ferrari sous une fausse identité. Pour Jérôme Pierrat, journaliste spécialisé et auteur de "Parrains de cités" (Éd La manufacture de livre), Mouf était avant tout un businessman chevronné. Un homme d'affaires et non une terreur de quartier ultra violente. Moufide Bouchibi pourrait désormais être extradé vers la France. Sur le papier, il risque d'y passer les vingt prochaines années sous les verrous.