Drogue : un quartier gangréné par les trafics

En plein après-midi, des jeunes armés de ce qui semble être une kalachnikov et un pistolet automatique sur ce qu'ils considèrent comme leur territoire. La vidéo date de fin mars. Des armes, cet habitant en voit presque toute la semaine. La famille aimerait quitter ce quartier pourtant tranquille en apparence. Le trafic de drogue y a toujours existé, mais il est de moins en moins caché. Dans le quartier de Moulins à Nice, une dizaine de points de deal est tenue par différentes communautés, d'Afrique de l'Est, tchétchènes ou tunisiennes. À l'écart des caméras, un des dealers nous explique cette guerre de territoire. Les guetteurs sont partout. Un sur deux d'entre eux n'aurait pas de papiers. Ils sont logés dans des squats et payés 50 à 80 euros par jour. Les guetteurs sont parfois armés pour préserver leur territoire. Selon les spécialistes, un point de deal pourrait ramener 17 000 euros par jour. Mais dans ce quartier des Moulins, ils utilisent ces armes pour intimider, encore loin de la violence, des règlements de comptes ou des fusillades à Marseille. L'objectif pour les patrouilleurs est de harceler et contrôler les dealers. En une semaine, deux kilos de cocaïne, quinze kilos de cannabis, et quatre armes, dont deux factices ont été découverts dans ce quartier de Nice. TF1 | Reportage F. de Juvigny, R. Roiné