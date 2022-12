Drogue : un "super-cartel" démantelé

L'arrestation a été musclée. Des raids ont été menés simultanément, et ce dans plusieurs pays. Comme sur cette image, par la police espagnole, mais aussi belge et française. L'opération est d'ampleur inédite. Ces individus sont des puissants barons de la drogue. À leur domicile, les forces de l'ordre saisissent des armes, des voitures de luxe, des bijoux et de l'argent liquide. Ils étaient tous membres d'un réseau basé à Dubaï. Ce "super-cartel" contrôlait près d'un tiers du commerce de cocaïne en Europe. "Chacun avait un rôle précis dans cette organisation. De la récupération du produit à son transport, à son stockage et puis ensuite à sa revente", explique Grégory Cornillon, chef du pôle opérationnel, à l'Office anti-stupéfiants. Au total, 49 suspects ont été interpellés en France, en Belgique, au Pays-Bas , en Espagne et aux Émirats arabes unis. Cette opération a permis la saisie de 30 tonnes de cocaïnes et surtout d'arrêter les têtes du réseau. Ils étaient installés à Dubaï, deux Marocains et un Français. C'est l'aboutissement pour Europol d'une enquête qui a commencé il y a deux ans. TF1 | Reportage L. Merlier, A. Dubail. C Ingold