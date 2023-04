Drogue, vendetta... Marseille gangrénée par les violences

À Marseille (Bouches-du-Rhône), depuis le début de cette année 2023, treize personnes ont été tuées par arme à feu. Ces assassinats sont, pour la plupart, liés à une vendetta entre deux groupes de trafiquants originaires d'une même cité, La Paternelle, dans le 15è arrondissement. Les réseaux marseillais se livrent une guerre de territoire sans merci, avec des victimes de plus en plus jeunes. Selon les policiers, Marseille compte 127 points de vente de drogue. Un record dans le pays. La plupart dans les quartiers nord. Ces entreprises illégales génèrent entre 5 000 et 50 000 euros par jour et peuvent employer chacune des dizaines de personnes. Les trafiquants ont fait des cités marseillaises des lieux barricadés où ils font la loi. Les policiers, eux, tentent de lutter. En deux ans, 300 policiers supplémentaires sont arrivés à Marseille. Les CRS investissent désormais quotidiennement les cités pour gêner le trafic. Onze enquêteurs supplémentaires doivent venir renforcer le rang de la police judiciaire. Ce lundi 3 avril, soir, le ministre de l'Intérieur a annoncé le déploiement de la CRS 8 à Marseille, une unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines. TF1 | Reportage B. Guenais, M. Perrot, E. Duboscq