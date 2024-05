Drogues de synthèse : le plan d'attaque des douanes

Chaque mois, cinq millions de petits colis transitent à l'aéroport de Roissy. Le quotidien de ces douaniers, en images, intercepté toutes sortes de drogues qui viennent de France, d'Europe et surtout des Pays-Bas. En 2023, rien que dans les aéroports parisiens, ils ont confisqué près de 400 kilos de drogues de synthèse, autrement dit des substances issues de formule chimique réalisées en laboratoire. En trois ans, ces saisies ont été multipliées par quatre, même si les trafiquants rivalisent d'ingéniosité. Le trafic est en forte hausse. Afin de lutter contre les plateformes qui vendent ces produits, les effectifs des cyber-douanes vont augmenter de 30%. Dans les centres de dédouanement de la capitale, les agents utilisent des rayons X, mais aussi des scanners intelligents très précieux. Ils détectent la présence de stupéfiants classiques grâce à l'algorithme. Un dispositif similaire sera bientôt mis en place pour les substances de synthèse. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Bougriou, M. Ravier, P. Normant