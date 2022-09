Drogues : les trafiquants ne reculent devant rien pour vendre

Départ en patrouille pour la police de Compiègne. Objectif ce jour-là, démanteler un point de deal. Quelques minutes après leur départ, ils interpellent un dealer à vélo. Dans sa sacoche, plusieurs grammes de cannabis emballés dans des sachets d'un nouveau genre, des dessins colorés qui attirent l’œil des jeunes. L'un d'entre eux détourne même le nom d'une célèbre marque de glace. Les emballages, que vous verrez dans la vidéo ci-dessus, ont remplacé les classiques sachets en plastique. Depuis le début de l'année, la police de Compiègne en intercepte plusieurs dizaines chaque mois. "On a des marques de boissons type soda, également des références à des bonbons. La difficulté pour nous, c'est de retrouver ça sur des points de deal qui se situent non loin de lieux dans lesquels les enfants jouent ou grandissent", s'exprime Pierryck Boulet, commissaire de police. Il y a deux semaines, un sachet de cannabis imitant un paquet de céréales est retrouvé près d'une aire de jeu de Compiègne. Par chance, aucun enfant n'a été intoxiqué. Mais pourquoi les dealers investissent-ils dans ces emballages ? L'objectif est marketing, attirer un public plus jeune et surtout masquer le caractère illégal et dangereux de ces stupéfiants. Des pratiques dénoncées par un spécialiste des addictions. "On est dans un commerce à ciel ouvert...C'est pétillant, ça s'expose à tous. Donc ça diminue la peur l'illégalité", déclare William Lowenstein. TF1 | Reportage L. Cloix, B. Chastagner, X. Boucher