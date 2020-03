Droit de retrait : que dit la loi ?

Un salarié peut utiliser son droit de retrait s'il estime qu'il est dans une situation qui présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Il peut le faire valoir jusqu'à ce que l'entreprise ait pris des mesures de précaution suffisantes, mais il n'y a aucune limite de jour. L'employeur doit verser un salaire complet, sauf si l'entreprise fait appel au Prud'hommes et que le juge estime le droit de retrait illégitime et abusif.