Droit des femmes : l'IVG scellée dans la Constitution

Pour un garde des Sceaux, c'est un moment rare. Dix fois, Éric Dupond-Moretti tourne le balancier de la presse et appose le sceau de la République sur le texte de loi qui modifie la Constitution. Ce sceau date de 1848 et, depuis seize ans, il dormait dans un coffre-fort du ministère de la Justice. Très ému, Éric Dupond-Moretti semble prendre conscience de la solennité du moment. L'exemplaire de la loi est montré au public. Il sera ensuite déposé au siège des Archives nationales. De manière spontanée, la foule entonne "Debout les femmes !", l'hymne féministe des années 70. C'est un jour de victoire après des décennies de lutte pour toutes les militantes de la cause féministe, qu'elles soient anonymes ou célèbres. Poursuivre le combat pour le droit à l'IVG au-delà de nos frontières, c'est aussi l'ambition affichée par le chef de l'État. Parallèlement à la cérémonie, Emmanuel Macron a fait déposer des fleurs sur les sépultures de dix grandes figures de la cause féministe, dont Simone de Beauvoir, Simone Veil ou Joséphine Baker. Une autre chanteuse a été mise à l'honneur ce vendredi 8 mars. Catherine Ringer a interprété La Marseillaise dans une version revisitée pour l'événement. TF1 | Reportage N. Gandillot, S. Bougriou, B. Augey