Drôme : après les orages l'heure est au nettoyage

À Beausemblant (Drôme), la maison d'Alexandre et Dorothée Delor, construite de plain-pied, est aujourd'hui inhabitable. Malgré l'intervention des pompiers, ils ont tous perdu. Après avoir passé vingt-deux ans dans la maison, il est difficile pour eux d'accepter la situation. Le lundi 18 septembre, dans la Drôme, il est tombé l'équivalent de deux mois de pluies, en quelques heures. Cela a nécessité près de 300 interventions de pompiers. À Anneyron (Drôme), une rivière s'est littéralement transformée en torrent jusqu'à arracher un mur. Certains habitants sont encore stupéfaits d'avoir assisté à un tel déluge. Dans un lotissement, d'autres ont vu des coulées de boue envahir leurs maisons. L'heure est au nettoyage. Face à l'ampleur des dégâts, Élodie Logut, une mère de famille sinistrée à Anneyron, est débordée. Elle ne sait pas vraiment par où commencer. Les amis et la famille sont venus donner un coup de main en attendant l'intervention des experts et l'indemnisation des assurances. TF1 | Reportage S. Agi, B. Gereys