Drôme : la CAF fermée pour rattraper les retards

Dès l’arrivée devant les grilles de la Caisse d’allocations familiales, c’est la douche froide. À partir de ce jeudi 9 juin, et pour neuf jours, l’accueil au public est fermé dans toutes les agences du département de la Drôme. Il s’agit d’une situation inédite. À l’intérieur, l’accueil est désert. Tous les agents sont mobilisés pour traiter 22 000 dossiers en retard. Comment en est-on arrivé là ? Selon la direction, c’est une succession de bugs informatiques et un taux d’absentéisme record qui ont mis les agences en difficulté. De leur côté, certains agents dénoncent un climat social tendu, des conditions de travail dégradées, en particulier depuis la mise en œuvre de la réforme de l’allocation logement en 2021. La direction affirme que les allocations habituelles seront versées dans les temps. Mais pour les nouveaux dossiers, il va falloir attendre. Depuis plusieurs mois, des agents volontaires effectuent déjà des heures supplémentaires le samedi. Des renforts ont également été sollicités dans les agences d’autres départements, qui, elles aussi, sont débordées. TF1 | Reportage C. Blampain, É. Napi