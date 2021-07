Drôme : l’inquiétude des producteurs de lavande

Apaisante, anti-inflammatoire, la lavande serait l'une des plantes les plus puissantes de la nature. Vincent Jamonet, producteur d'huiles essentielles de lavande à Chatuzange-le-Goubet (Drôme), transforme la lavande de la Drôme, mais son huile essentielle pourrait bientôt être considérée par l'Europe comme un produit chimique. La faute à certaines molécules comme le linalol, qui va être considéré comme un produit dangereux. La réglementation qui sera votée à la fin de l'année par l'Europe vise toutes les molécules qui provoquent des irritations ou des allergies. Selon Alain Aubanel, producteur de lavande à la distillerie des 4 vallées à Chamaloc (Drôme), l'huile essentielle obtenue par distillation est certes irritante pour les yeux, mais on ne peut pas la qualifier de produit chimique. Ce producteur rappelle que "la distillation, c'est juste une extraction avec de la vapeur d'eau. On fait traverser de la vapeur dans le végétal et on récupère en bas par différentes densités de l'huile essentielle". Les contours de la réglementation ne sont pas encore définis, mais l'Europe pourrait rendre obligatoire un avertissement sur les flacons, mentionnant par exemple la présence d'allergènes préoccupants. Et les lavandiculteurs craignent que cela dissuade les fabricants de produits cosmétiques d'utiliser des huiles essentielles. Pour Alain Aubanel, producteur de lavande à la distillerie des 4 vallées à Chamaloc (Drôme), les produits naturels vont se trouver sur des listes noires. Et aucun fabricant de produits cosmétiques ou de parfumerie ou de produits alimentaires ne les utilisera.