Drôme : nouvelles perquisitions après le drame de Crépol

Aucune information ne fuite. Sous une couverture, plusieurs personnes quittent la gendarmerie de Romans-sur-Isère. Un peu plus loin, les experts scientifiques s'activent autour du garage, alors que les voitures des suspects doivent être examinées. À l'abri des regards, les auditions de témoins continuent. Ils décrivent encore et encore le déroulé de l'attaque. Les profils des neuf suspects interpellés se précisent. Trois sont des mineurs de plus de seize ans, les autres ont entre 19 et 22 ans. Quatre d'entre eux ont des casiers pour des délits routiers ou des infractions liées aux stupéfiants. L'auteur présumé du coup mortel, âgé de 20 ans, est né à Romans-sur-Isère. Il a été condamné pour recel de vol et port d'arme blanche avec interdiction d'en détenir une depuis deux mois. TF1 | Reportage L. Merlier, T. Copleux, A. Grollet