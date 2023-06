Drone militaire : la nouvelle arme de l'armée française

La star du Salon du Bourget pour l’année 2023 est le drone de combat français Aarok. Il est capable de voler à 10 000 mètres d'altitude, à une vitesse de croisière de 450 kilomètres heure, pendant plus de 24 heures. Un engin sans pilote embarqué, télécommandable à des milliers de kilomètres, grâce à cette antenne, en image. Sa force est sa polyvalence, il peut aussi bien surveiller qu'effectuer des titres extrêmement précis. Selon Patrick Gaillard, directeur général de Turgis & Gaillard et créateur du drone Aarok, le drone est capable de frapper une cible à 35 kilomètres de distances avec une précision de deux mètres. Un drone fabriqué en France, capable de rivaliser avec les engins américains utilisés, en image, par l’armée au Niger. C'est ce qu’il manquait à l’arsenal français. Selon Thomas Gassilloud, président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées, député Renaissance, la prise de conscience de l’importance des drones a été accélérée par ce qui se passe en Ukraine. S’il valide les tests de vol, l’appareil pourrait être commercialisé dès 2025. C’est l’objectif de ses créateurs, après avoir investi dix millions d’euros dans sa conception. TF1 | Reportage J. Cressens, C. Nieulac