Drone : une nouvelle arme pour verbaliser les automobilistes en Espagne

José Antonio Fernandez de Usera, pilote de drone de la direction générale du trafic de Madrid, est chargé du pilotage de l'un de ces engins de huit kilos et d'une autonomie de quarante minutes. Selon ce dernier, ces drones sont un peu particuliers. On ne les trouve pas dans le commerce, car ils sont faits sur mesure pour pouvoir embarquer des appareils très précis et certifiés, permettant d'identifier des infractions et les sanctionner légalement. Ces appareils permettent une grande mobilité et la surveillance de n'importe quelle zone. José Antonio Fernandez de Usera travaille toujours avec un collègue qui se focalise sur les images transmises en direct par le drone jusqu'à un écran de contrôle. Les dépassements dangereux sont particulièrement scrutés. Par exemple, un motard a doublé en plein virage. Il a été arrêté. Il devra payer une amende de 200 euros. Ce nouveau mode de contrôle divise les automobilistes espagnols. En France, pour l'heure, le cadre juridique ne permet pas de verbaliser grâce à un drone. L'Espagne a été pionnière en la matière. Avec une flotte de 22 appareils déployés sur tout le territoire, plus de deux mille infractions ont été repérées et sanctionnées en 2021. Pour la gendarmerie, c'est un succès à moindre frais. Mais contrairement aux hélicoptères, les drones ne sont pas encore équipés de radar permettant de mesurer les excès de vitesse. Une amélioration qui devrait être apportée dans les prochaines années. TF1 | Reportage J. Garrel, L. Caboche, I. Coupet.