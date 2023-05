Drones de la police : pourquoi leur usage est-il contesté ?

Des drones dans le ciel de Nantes, Lyon ou Paris. Vous les avez peut-être aperçus, mais à quoi servent-ils ? Celui en image, a survolé le cortège lyonnais ce lundi après-midi, piloté à distance par un policier. Les forces de l’ordre peuvent ainsi surveiller les débordements en marge de la manifestation. Aujourd'hui 1er mai, à Lyon, ils ont permis d’interpeller 33 personnes, d’après la préfecture. Comment leur utilisation est-elle encadrée ? Sauf si elles sont réquisitionnées lors d’une enquête, les images sont conservées pendant une durée maximale de sept jours. Pourtant, dans les cortèges, les drones inquiètent les manifestants. Plusieurs associations ont saisi la justice et dénoncent des dérives possibles, liées à une loi qu’ils estiment trop floue. Toutes les demandes d’interdiction ont finalement été rejetées. Dans quel pays d’Europe sont-ils déjà utilisés ? La police belge a commencé à filmer les manifestations des gilets jaunes avec des drones, en 2018. Malgré les polémiques, ils sont également utilisés au Royaume Unis depuis 2020, Faute de données, impossible de savoir s’ils ont permis à un plus grand nombre d’interpellations. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Blampain, M. Rio