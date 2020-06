"Dropshipping" : qui se cache derrière ces fausses bonnes affaires en ligne ?

Pendant le confinement, certains ont perpétué la tradition des vendeurs ambulants de manière virtuelle. Le vendeur attend d'effectuer une vente avant de passer commande à son fournisseur, et fait livrer les produits directement au client. C'est le principe du "dropshipping", qui depuis quelques mois, cartonne sur les réseaux sociaux. Mais qui se cache derrière ces offres souvent alléchantes ? Est-ce légal ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.