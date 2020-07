Dry Tortugas, l'île du bout du monde

Ce soir, nous vous emmenons en voyage à l'autre bout du monde. Nous nous rendons en Floride à la découverte d'une île extraordinaire où presque aucun touriste ne se rend. Protégée par des récifs coralliens, Dry Tortugas se tient fièrement dans la mer du golfe du Mexique, entre dauphins et bateaux échoués dans ses eaux turquoise. Une expérience unique que nos journalistes ont pu vivre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.