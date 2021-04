Du 3 mai au 30 juin : les 4 étapes clés du déconfinement

La première étape était déjà connue. Le 3 mai, les déplacements seront à nouveau autorisés. Fini l’attestation pendant la journée et la limite des dix kilomètres, mais le couvre-feu sera toujours à 19 heures. Avec un retour en classe pour les collégiens et les lycéens. La date à retenir, c’est le 19 mai à laquelle auront lieu les premières ouvertures des commerces non-essentiels, les centres commerciaux, les terrasses des bars et restaurants. À chaque lieu, son protocole sanitaire et ses jauges. Réouverture également pour les musées, les monuments, les cinémas, théâtres et salles de spectacle. Les sportifs pourront reprendre certaines activités dans les lieux couverts. Le couvre-feu recule à 21 heures. Toutes ces mesures sont nationales, mais Emmanuel Macron prévient que si le taux d’incidence dépasse les 400 pour 100 000 habitants, ces réouvertures pourront être suspendues localement. Le 9 juin, le couvre-feu recule encore un peu à 23 heures. Les bars et restaurants peuvent accueillir à nouveau à l’intérieur. Un pass sanitaire fait son apparition. Il sera le sésame indispensable pour ouvrir les portes des grands évènements : les concerts, les matchs, les salons. Pour s’y rendre, il faudra donc être vacciné ou avoir été testé négatif récemment. Enfin, le 30 juin, c’est le retour à la vie normale qui s’annonce. Le couvre-feu disparaît ainsi que toutes les jauges. Mais vie normale ne veut pas dire vie d’avant. Cet été, il y aura toujours un pass sanitaire et des gestes barrières à respecter.