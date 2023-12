Du jamais vu : la sécheresse en été... comme en hiver

La rivière Agly devrait atteindre entre un et deux mètres actuellement. Mais elle reste totalement à sec sur une trentaine de kilomètres, c’est inédit pour un mois de décembre. Et dans les jardins, les plantes souffrent du manque d'eau. L'interdiction d'arroser les jardins vient d'être prolongée de deux mois, mais Didier, un habitant dans les Pyrénées-Orientales, a une astuce pour récupérer l'eau de la douche et de la vaisselle pour ses plantes. Des gestes devenus la norme pour tous les habitants sur les lieux. Les agriculteurs aussi doivent s'adapter. Le canal d'irrigation est à sec, ils ne peuvent arroser qu'à tour de rôle. Pas de pluie cet automne, David Massot, arboriculteur, s'inquiète pour ses arbres, car le niveau des nappes phréatiques ne cesse de baisser depuis un an et demi à cause d'un manque de pluie. Grâce à une sonde, envoyée dans le forage, il est surveillé de près. Une sécheresse exceptionnelle dans les Pyrénées-Orientales, évitée par les dernières intempéries. La fonte des neiges, à condition qu'il y en aie, pourrait regonfler certains cours d'eau, mais pas les nappes phréatiques. En un an, il a plu deux fois moins qu'en temps normal, dans les Pyrénées-Orientales. TF1 | Reportage A. Erhel, E. Alonso