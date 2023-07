Du lait normand vendu aux Chinois !

C'est un contrat digne d'une multinationale. Florian Hervy, jeune éleveur dans la Manche, n'aurait jamais pensé que le lait de ses vaches normandes serait distribué à plus de 8 000 kilomètres de là, dans des supermarchés chinois. Sa coopérative, qui rassemble 700 producteurs comme lui, va désormais vendre son lait en Chine. L'usine de conditionnement est déjà prête, mais elle tourne au ralenti depuis plusieurs années. Il y a six ans, la coopérative investit 116 millions d'euros pour exporter son lait en Chine, mais après quelques mois d'activité seulement, son client cesse toute commande. Alors, cette nouvelle production, qui démarre aujourd'hui, est un soulagement. Mais pourquoi les Chinois importent-ils du lait français ? Nous leur avons posé la question aujourd'hui à Pékin. "Rappelez-vous du scandale du lait contaminé ! ", explique un habitant. Dans un supermarché chinois, du lait australien ou néo-zélandais sont vendus jusqu'à quatre fois plus cher que les marques nationales, mais ils rassurent. Et bientôt, dans les rayons, il y aura du lait normand. Avec ce contrat, les supermarchés chinois se sont engagés sur plusieurs années, signe que la Normandie a su séduire le pays, premier importateur de lait au monde. TF1 | Reportage É. Payró, A. Lebranchu, J. Jankowski