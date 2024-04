Dubaï : les images impressionnantes des inondations

L’orage a frappé au petit matin. Vents violents, pluies diluviennes, les habitants de Dubaï se réveillent les pieds dans l’eau. Entrer dans la station de métro se fait chaussures à la main. Dans le centre commercial Al Fardan Exchange, les employés, eux, s’activent. L’eau s’est infiltrée partout. Le plafond d’une boutique a même fini par céder. Joint par téléphone il y a quelques minutes, une touriste française raconte : “Il y a de l’eau quasi jusqu’au genou dans une grosse partie de la ville. Nous, on est bloqués dans un appartement, on ne peut même plus rentrer à l'hôtel pour le moment”. En quelques heures, il est tombé 120 millimètres d’eau, soit l’équivalent d’un an de précipitations dans cette ville du désert. Les rues transformées en torrents, certains automobilistes sont obligés d’abandonner leur véhicule. À l’aéroport, gare à l'aquaplaning. De nombreux vols ont été retardés ou suspendus. Pour l’instant, il n’y a pas de bilan définitif. De nouveaux orages sont attendus dans la nuit de ce lundi 16 avril. TF1 | Reportage B. Guénais, M. Labreux