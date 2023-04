La dune du Pilat, un colosse si fragile

Nous arrivons au sommet de la plus haute dune d’Europe. La dune du Pilat culmine à plus de 100 mètres d’altitude. Sa particularité, c’est qu’elle bouge tout le temps au gré des courants et des tempêtes. Il y a 10 000 ans, il n’y avait pas de végétation ni de relief sur la place, mais simplement un marécage. Progressivement, ils ont été recouverts de sable, et un champ de dune est ainsi apparu, avec quelques arbres qui ont poussé. Au XIXe siècle, avec un décret de Napoléon Bonaparte, d’importantes plantations ont été faites sur la dune et une forêt à perte de vue voit le jour. Mais l’été 2022, cette forêt est ravagée par un incendie géant. Des centaines de pompiers ont été mobilisés jour et nuit. Malgré les efforts de ces derniers, 6 000 hectares partent en fumée. Dix mois après l’incident, la forêt est toujours méconnaissable. Depuis l’été 2022, bûcherons et forestiers ont coupé et nettoyé le bois brûlé. Francis Maugard, responsable des risques naturels à l'Office national des forêts, inspecte chaque semaine les arbres restés debout, ceux qui sont encore viable malgré les stigmates du feu. Il est aussi à l’affût et cherche les nouvelles pousses, signe que les pins maritimes renaîtraient de leurs cendres. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Guénégan, S. Iorgulescu, J.L. Perez