D'une tempête à l'autre : la course contre la montre

Ils travaillent sans relâche depuis 3 heures du matin. Il n'y a pas de répit pour les pompiers des Landes. Deux grands pins se sont effondrés sur la toiture de Jean-Jacques la nuit du jeudi 2 novembre 2023. Il faut élaguer en urgence avant que le toit ne s'effondre. Route entravée, câbles sur la chaussée, les interventions s'enchaînent. Elles sont près d'une soixantaine, rien que dans la ville de Biscarrosse. Et il faut aller vite, notamment pour remettre en place les tuiles. Le plus difficile, c'est de travailler en vitesse sur un terrain glissant, d'autant que l'orage menace déjà. Après le passage des pompiers, habitants et professionnels finissent de déblayer, en sachant qu'il faudra peut-être recommencer la nuit prochaine. Les secours, eux, se tiennent déjà en alerte. "Le centre, il est en cellule de crise un petit peu. Les personnels sont prêts, chez eux. On va reconditionner le matériel pour se re-préparer, être prêts à de nouvelles interventions", affirme Julien Laurent, pompier à Biscarrosse. La tempête Domingos devrait toucher la ville dans la nuit de samedi à dimanche. TF1 | Reportage L. Cloix, I. Zabala