Dunes de Corralejo : la perle des Canaries

Il faut laisser le vent chasser les nuages et laisser apparaître la lumière dorée de l’aube. Les dunes de Corralejo repèrent des âmes solitaires, refuge des Canariens en manque de quiétude. Un désert intimement lié au passé volcanique de la plus ancienne île des Canaries. Avec ses 2 600 hectares de sable, parsemés de petites taches noires que notre guide, David Barranco Sanchez, nous invite à regarder de plus près. “On estime que la dernière éruption remonte à environ 500 000 ans. Ces roches ne sont plus de la lave, c’est la projection de bombes et de roches volcaniques qui ont atterris jusqu’ici. Et là, le vent a balayé le sable. Mais comme ce sont des dunes mouvantes, il recouvrira à nouveau. Et demain, il y aura une dune à la place”, explique-t-il. La terre, le vent, le feu, mais aussi l’eau, bercent les dunes des Corralejo. La force des éléments attirent également les sportifs. Max est Belge et passionné de kitesurf. Pour la première fois, il va affronter les eaux turquoises de la Fuerteventura. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus.