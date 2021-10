Dunkerque : un cargo pris d’assaut par des trafiquants

Le 1er octobre dernier, un cargo est surveillé par les douanes françaises. Les moindres mouvements des matelots sont enregistrés car ils sont soupçonnés de convoyer une grande quantité de drogue. Détourné par la marine française, puis fouillée de fond en comble, l'information des douanes était bonne : 1 100 kg de cocaïne y sont saisis. Le navire est mis sous séquestre à Dunkerque. Neuf jours plus tard, des malfaiteurs déjouent la sécurité du port et prennent d'assaut le cargo pour prendre en otage l'équipage en pleine nuit. Cinq ou six hommes cagoulés, certains avec de faux insignes de police parlant avec un accent russe. "Les membres de l'équipage sont très choqués. Certains d'entre ont été violentés. Les cinq ou six individus en question étaient armés de bâtons. D'après ce qu'on sait, il n'y avait pas d'arme de poing. Par contre, ça était très violent, c'est allé assez vite", indique Philippe Dupré, membre du syndicat SGP Police de Dunkerque. Que cherchaient-ils alors que la cocaïne n'est plus à bord et que l'équipage initial a été remplacé ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.