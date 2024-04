Duralex : le fleuron français du verre à la recherche d'un repreneur

L'entreprise Duralex a beau avoir été placée en redressement judiciaire, son four chauffe toujours, à 1 450 degrés. Les salariés sont sonnés, mais il y a toujours des commandes, et l'espoir de trouver un repreneur. Après la hausse du prix du gaz avec la guerre en Ukraine, c'est l'inflation qui porte aujourd'hui un nouveau coup dur à l'entreprise. Ses ventes sont en chute, moins 20% en trois ans. Pourtant, de nouveaux produits ont été lancés : boîtes alimentaires, verres colorés, dépolis, format XXL, et une tasse noire devait voir le jour dans les semaines à venir. Après seulement trois ans aux manettes, le fonds d'investissement de Duralex a jeté l'éponge. Passé le choc, les 232 salariés préfèrent voir le positif. Ils restent confiants. Des repreneurs potentiels, il y en a déjà, mais rien de sérieux à ce stade. C'est justement ce que reprochent les syndicats à l'ancien propriétaire, son manque de fiabilité et de véritables projets industriels. Les salariés en sauront peut-être plus le 5 juin, date de la future audience fixée par le Tribunal de commerce d'Orléans. TF1 | Reportage P. Gallaccio, M. Kouho, S. Iorgulescu