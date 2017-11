Le dynamisme économique du continent africain attire les investisseurs

La visite d'Emmanuel Macron en Afrique s'est achevée. Ce jeudi 30 novembre, le chef de l'État était au Ghana, un pays en plein développement sur un continent qui, lui aussi, est en pleine mutation. La croissance économique devrait atteindre 4,3% en 2018 en Afrique, bien plus qu'en Europe. Les entreprises françaises voudraient bénéficier de ce dynamisme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.