E-commerce : les petits colis bientôt soumis à la TVA

Jusqu’à 22 euros, tout achat sur Internet n’était, jusqu’à présent, pas soumis à la TVA. Désormais, vous devez la payer. pour tous les produits qui viennent de l’extérieur de l’Union européenne. Cette coque de téléphone portable à 10,99 euros passe à 13,19 euros, par exemple. Ou ce parasol de 19,24 euros à 23,10 euros. Allez-vous continuer à faire vos petits achats sur Internet dans ces conditions ? Si vous achetez sur une grande plateforme du type Amazone ou C-Discount, la TVA sera directement intégrée dans le prix. En revanche, si vous achetez directement à un marchand en dehors de l’Union européenne, attention aux mauvaises surprises, car c’est le transporteur qui collectera la TVA directement auprès de l'acheteur. “Le facteur, au moment de la distribution, lui demandera de s’acquitter de ses taxes”, explique Marc Pontet, directeur Business Unit International de La Poste. Et en plus du taxe, ce service vous sera facturé par La Poste jusqu’à 8 euros. “Si le consommateur ne souhaite pas régler les taxes, nous ne pourrons pas lui remettre le colis. Et dans ce cas-là, le colis sera retourné à l'expéditeur”, ajoute Marc Pontet. Le client aura alors la charge de contacter le vendeur et de tenter de se faire rembourser. Pour éviter ces désagréments, le consommateur doit donc vérifier au moment de l'achat que la TVA est bien comprise dans le prix.”C’est pour ça qu’on invite tous les vendeurs en ligne à bien préciser qu’ils appliquent la TVA. Et c’est pour ça qu’on invite les consommateurs à se méfier des prix trop bas”, précise Xavier Pasquale, responsable e-commerce aux Douanes françaises. Avec ces convois directives, l’Union européenne espère récupérer 7 milliards d’euros dont 500 millions pour l’Hexagone.