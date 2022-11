E-commerce : une baisse des ventes inédite

Faire ses achats sur Internet, il y a ceux qui sont convaincus. Et ceux qui ne veulent pas en entendre parler. Enfin, il a ceux qui avaient pris l’habitude des achats à distance pendant la crise sanitaire, avant d’y renoncer. Ces changements de comportement se voient sur les résultats des sites de ventes en ligne. Avec une enseigne d’ameublement par exemple, les ventes sur Internet ont diminué de 6,9% cette année. Sur un site de produits électroménagers et électroniques, c’est -7,7% de fréquentation en un an. Au total, les achats en ligne ont baissé de 15,8% depuis le début de l’année. Pourquoi ? Sans doute, à cause de l’inflation. Cette analyse est confirmée par une experte. “ Cela pousse la majorité des Français à revoir leur dépense. Quand le panier alimentaire augmente mécaniquement, il y a certains produits non alimentaires qu’on avait prévu d’acheter dont on va repousser les achats. On va moins se lâcher à Noël. Du coup, cela fait un grand nombre de ventes qui vont échapper au E-commerce”, explique Élisabeth Cony, experte en grande distribution. Le prochain rendez-vous pour les professionnels, c’est le black friday, à la fin du mois. C’est l’occasion de vérifier si cette tendance se confirme. TF1 | Reportage A. Fourcade, V. Gauquelin, D. Bordier