Eau : combien de litres utilisez-vous par jour ?

Savez-vous combien de litres d'eau vous consommez en tout par jour en vacances ? Un Français en vacances utilise près de 230 litres par jour. Cela s'explique par le remplissage de piscine de certains, bien sûr, mais surtout par les douches que nous multiplions. Chez vous, vous êtes plus raisonnable. Vous utilisez 148 litres d'eau par personne et par jour. Pour une famille, cela fait 329 litres au quotidien en moyenne, soit près de 500 euros par an. Le premier poste, c'est la douche. C'est 39% de votre consommation d'eau qui y passe. Viennent ensuite les toilettes, avec 20% de l'eau qui part à la chasse. Alors, comment faire des économies sur ces deux postes ? Par exemple, avoir un mousseur pour robinet. Il s'agit d'un embout qui coûte quelques euros et qui permet de réduire le débit par deux. Une autre économie que l'on peut faire sans aucun effort, c'est de traquer les fuites invisibles. Une chasse d'eau qui fuit consomme près de 25 litres par heure. Cela peut alourdir la facture de 900 euros par an. Le reste, c'est le lave-linge avec 12%, contre 10% pour le lave-vaisselle. L'eau que vous buvez ne représente que 1% de votre consommation quotidienne. TF1 | Reportage J. Devambez, M.Stiti, F. Maillard